Ханкенди станет одним из ключевых городов Карабаха. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.

Выступая на Форуме развития национального бизнеса, он отметил, что генеральный план города скоро будет завершен и представлен общественности. Концепция развития разрабатывается западными компаниями, при этом Ханкенди планируют развивать как «город молодежи» с упором на образование и социальную инфраструктуру.

По словам Юсубова, для Карабахского университета уже выделена крупная территория, а студенты и преподаватели в будущем могут составить до 15% населения. В перспективе численность жителей города достигнет около 80 тысяч человек.