Лидер КПРФ Геннадий Зюганов с трибуны Госдумы России потребовал прекратить принимать премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве.

Выступая на пленарном заседании, Зюганов заявил, что был возмущён выступлением президента Украины Владимира Зеленского в Ереване на саммите Европейского политического сообщества. «Все мог представить, кроме того, что из Еревана зазвучат голоса с угрозой обстреливать Красную площадь», — сказал он.

Зюганов также раскритиковал власти Армении за предоставление площадки Зеленскому. «Возникает вопрос, почему они позволяют это в Ереване и почему Пашиняна принимают в Москве. Я наставлю на том, чтобы больше этот деятель, как бы за него не проголосовали, больше не появлялся в нашей столице», — заявил лидер КПРФ.

По его словам, армянский премьер «нанес России унижение и оскорбление».