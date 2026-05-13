Американская операция против Ирана привела к рекордному за почти четыре года росту цен на продукты питания в США, пишет газета The Washington Post.

Согласно данным американского Минтруда, с января 2022 года цены на продукты выросли более чем на 18%.

Многие американцы уже давно настроены пессимистично в отношении экономической ситуации в стране, а новый скачок цен на продукты стал дополнительной нагрузкой для домохозяйств. По данным издания, война с Ираном привела к росту стоимости дизельного топлива для рефрижераторных грузовиков, перевозящих овощи и фрукты. Экономисты также отмечают резкое подорожание говядины в апреле, при этом ее цена устойчиво растет на протяжении последних двух лет.

Как пишет газета, энергетический шок, вызванный военными действиями на Ближнем Востоке, лишь сейчас начал отражаться на американском продовольственном рынке. Эксперты ожидают, что его последствия станут более заметными в ближайшие месяцы.