Происходящее сейчас в Армении невольно напоминает Евромайдан в Украине. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин вспомнил, что в преддверии Дня Победы в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, куда прибыли зарубежные лидеры по приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Среди гостей мероприятия, как отметил Володин, находился и президент Украины Владимир Зеленский, визит которого, по его мнению, был организован по личному приглашению армянского руководства.

Спикер Госдумы заявил, что подобные шаги сложно воспринимать как дружественные по отношению к России и её гражданам, а также к части армянского общества. При этом он подчеркнул, что не считает это вопросом суверенитета, а скорее оценивает происходящее с точки зрения политической этики и взаимного уважения.

Он указал, что проживающие на территории страны армяне имеют равные с другими национальностями права, занимают посты и избираются в депутаты. В связи с этим Володин задался вопросом, как теперь будут развиваться отношения РФ и Армении после поступков Пашиняна. «Невольно возникает параллель: именно так все начиналось в Украине. Надо ли это обычным гражданам Армении?» — резюмировал Володин.