Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев подписал распоряжение, регулирующее рабочую форму гослужащих, согласно которому им предписано отказаться от пиджаков и работать в рубашках, сообщают кыргызские СМИ.

«Вчера из-за дождя было холодно, сегодня уже светит солнце. С завтрашнего дня распоряжение Кабмина должно быть полностью внедрено в работу», – заявил Касымалиев.

Он указал, что подобная практика уже активно применяется в Японии для экономии электроэнергии – рубашки одеваются без галстуков. Глава кабмина добавил, что отказ от костюмов в целом позволит сократить использование кондиционеров в госучреждениях.

«Сейчас мы работаем в костюмах и включаем кондиционеры. Если будем просто носить рубашки, то кондиционер можно и не включать. Мы должны экономить электроэнергию», – подытожил он.