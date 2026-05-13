Сильные ливни вызвали наводнения в районах у черноморского побережья Турции, в результате чего оказались затоплены жилые дома и предприятия, повреждены автомобили, сообщает Associated Press.

По меньшей мере 12 человек госпитализированы с легкими травмами. Один из пострадавших – 83-летний мужчина – находится под наблюдением врачей, остальные проходят амбулаторное лечение.

Накануне вечером ливневые дожди привели к разливу рек в районе Хавза провинции Самсун, в результате чего вода вышла на улицы, унося автомобили и мусор. Подвалы и первые этажи ряда зданий оказались затоплены.

Для эвакуации людей и ликвидации последствий подтопления привлечены пожарные, полиция и спасательные службы.