Турецкие силовики задержали более 300 подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство», сообщило МВД Турции.

Серия операций прошла почти в полусотне регионов страны.

«В 47 провинциях в результате совместной операции управлений полиции, разведки и прокуратуры против ИГ задержаны 324 подозреваемых. Среди них те, кто был в розыске, ранее состоял в рядах ИГ или оказывал группировке финансовую помощь», – говорится в заявлении турецкого МВД.

Статистика затрагивает проведенные в течение месяца операции.