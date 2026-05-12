В Представительстве ВОЗ в Азербайджане заявили, что глобальный риск распространения хантавируса в настоящее время оценивается как низкий, а в Азербайджане не зарегистрировано ни одного подозрительного или подтверждённого случая.

В организации напомнили, что вирус обычно передаётся человеку от грызунов, а случаи заражения от человека к человеку крайне редки и фиксировались только при штамме Andes.

ВОЗ сообщила, что уведомила 12 стран в связи с пассажирами заражённого круизного лайнера и продолжает международное отслеживание контактов.

В Азербайджане доступны ПЦР-тесты на хантавирус, а при необходимости образцы могут направляться в специализированные лаборатории ВОЗ.

В организации также подчеркнули, что вакцины и специфического лечения от хантавируса пока не существует, а людям рекомендовано не поддаваться панике и не распространять неподтверждённую информацию.