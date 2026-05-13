На побережье Каспийского моря в Казахстане обнаружено уже 300 погибших тюленей, сообщает агентство Казинформ.

«Я сам передвигался на мотоцикле, объезжал территорию и считал туши – за два дня найдено 37 тюленей. Сегодня поступила информация о том, что нашли еще 20 туш на побережье в районе Токмак Каракиянского района. В общей сложности с 17 апреля обнаружено около 300 мертвых тюленей», – сообщил директор Мангистауского областного филиала Республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq Balyk Данияр Акимжанов.

При этом он отметил, что реальное число погибших тюленей существенно превышает 300. Он связывает массовую смерть животных с изменениями экосистемы.

Акимжанов отметил, что после передачи информации уполномоченным органам и районному акимату организуются работы по утилизации туш.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ученые с целью изучения и сохранения популяции каспийских тюленей отобрали пробы у тысячи мертвых птиц. Представители Дагестанского госуниверситета планируют выявить вирус, вызвавший массовую гибель морских млекопитающих в последние годы.