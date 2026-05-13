Отношения между Россией и Арменией продолжают стремительно деградировать, а публичная риторика между сторонами становится все более жесткой и раздраженной. За последние месяцы Москва и Ереван неоднократно обменивались взаимными упреками — от претензий к внешнеполитическому курсу армянских властей до обвинений в попытках пересмотреть прежнюю архитектуру безопасности на Южном Кавказе. В российском экспертном и политическом поле чаще стали звучать обвинения и в адрес команды премьер-министра Никола Пашиняна за дрейф в сторону Запада, тогда как в Армении усиливается критика в адрес России. На этом фоне растет напряженность не только во внешнеполитической плоскости, но и внутри самой Армении, где тема отношений с Москвой постепенно превращается в один из центральных элементов внутриполитической борьбы перед парламентскими выборами.

Как считает депутат Милли Меджлиса, политолог Севиндж Фаталиева, нынешний кризис уже давно вышел за рамки ситуативных разногласий и свидетельствует о формировании более глубокого кризиса доверия между сторонами.

По ее словам, говорить о полном разрыве отношений пока преждевременно, поскольку Армения, несмотря на стремление расширить пространство для внешнеполитического маневра и активизировать сотрудничество с западными структурами, все еще остается тесно связанной с Россией экономически, энергетически и в вопросах безопасности.

«Происходящее, скорее всего, можно оценивать не как эмоциональное противостояние, а как поиск нового геополитического баланса», — отметила Фаталиева, подчеркнув, что для Южного Кавказа ключевой задачей остается недопущение новых рисков для региональной стабильности.

При этом политолог обратила внимание и на еще один чувствительный фактор — деятельность армянской диаспоры в России, которая оказывает поддержку реваншистским силам в Армении и пытается способствовать их успеху на предстоящих парламентских выборах.

При этом Фаталиева не исключила, что при наличии связей армянской диаспоры с российской политической элитой определенное влияние может оказываться и на политику Москвы в отношении Еревана.

Эксперт считает, что раздражение Кремля связано не с каким-либо одним конкретным шагом армянских властей, а с общим изменением внешнеполитического курса Армении: «Речь идет об активизации отношений Еревана с Европейским союзом, прежде всего с Францией, поиске альтернативных механизмов безопасности и все более критической риторике в адрес Москвы».

Политолог напомнила, что на протяжении многих лет Россия рассматривала Армению как одного из ключевых партнеров на Южном Кавказе, поэтому попытки Еревана пересмотреть прежнюю модель безопасности закономерно вызывают в Москве обеспокоенность и находятся под пристальным вниманием Кремля.

Вместе с тем, по ее мнению, «армянское руководство в нынешних региональных условиях пытается заново сформулировать собственную концепцию безопасности и адаптироваться к новым политическим реалиям».

Комментируя вопрос о возможной утрате Россией влияния в Армении, Фаталиева отметила: «Можно сказать, что влияние России в Армении по сравнению с предыдущими годами претерпело определенную трансформацию. В армянском обществе и политических кругах стали более заметны различные внешнеполитические подходы. Однако это вовсе не означает, что Россия полностью утратила свои позиции в регионе и, в частности в Армении. Москва по-прежнему сохраняет серьезное влияние в экономической, энергетической, логистической и гуманитарной сферах. Кроме того, значительная часть армянской экономики все еще тесно связана с российским рынком. Поэтому правильнее говорить не о «полной утрате влияния», а о процессе формирования нового баланса».

Отдельно эксперт напомнила и о факторе российского военного присутствия: на территории Армении продолжает функционировать 102-я российская военная база, где дислоцированы около пяти тысяч военнослужащих и тяжелая военная техника, что также остается важным элементом регионального баланса.

Фаталиева считает, что дальнейшее обострение российско-армянских отношений может серьезно повлиять и на внутриполитическую ситуацию в самой Армении. По ее оценке, внешнеполитическая тематика уже стала одним из ключевых факторов внутренней политической борьбы.

«Пока власти пытаются продвигать повестку открытия коммуникаций, нормализации отношений и мирного урегулирования, оппозиция рассматривает эти процессы прежде всего через призму безопасности и геополитического выбора», — отметила она.

По мнению политолога, это усиливает поляризацию внутри армянского общества, а по мере приближения выборов подобные дискуссии могут становиться еще более жесткими и эмоциональными.

При этом эксперт обратила внимание на растущий общественный запрос на стабильность. Она считает, что армянское общество постепенно устает от воинственной риторики и все больше заинтересовано в предсказуемом будущем и снижении уровня региональной напряженности.

Говоря о возможном влиянии российско-армянского кризиса на региональную политику, Фаталиева подчеркнула, что Азербайджан не заинтересован в том, чтобы становиться частью какого-либо геополитического противостояния.

По ее словам, позиция Баку остается последовательной и строится на принципах сбалансированной внешней политики, где приоритетами являются долгосрочная стабильность на Южном Кавказе, подписание мирного соглашения, открытие коммуникаций и соблюдение принципа уважения суверенитета государств.

«Азербайджан выстраивает отношения как с Россией, так и с другими международными партнерами на основе взаимного уважения и намерен продолжать эту политику. Главная задача заключается в том, чтобы новые политические напряженности в регионе не оказали негативного влияния на процесс нормализации и мирную повестку на Южном Кавказе», — заключила Фаталиева.