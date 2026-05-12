Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционную серебряную монету в честь Золотой Орды.

«Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционную монету Altyn Orda… Монета изготовлена из серебра 925-й пробы с золочением, массой 62,2 грамма, диаметром 50 миллиметров… номиналом 2 тысячи тенге», — говорится в сообщении регулятора.

В нацбанке уточнили, что монета изготовлена на казахстанском монетном дворе, ее тираж составил 1 тысячу экземпляров, монета обязательна к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.