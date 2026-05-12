Нацразведка США проверит деятельность более 120 американских биолабораторий за рубежом, заявила глава спецслужбы Тулси Габбард. Расследование проводится в рамках указа президента США Дональда Трампа об ограничении опасных программ по усилению вирусов.

По словам Габбард, власти намерены выяснить, где находятся лаборатории, какие патогены там хранятся и какие исследования проводятся. В ODNI также заявили о рисках для более 40 учреждений в Украине на фоне войны с Россией.

Габбард обвинила администрацию Джо Байдена в сокрытии информации о финансируемых США биолабораториях.