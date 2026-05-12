Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не намерен «разводиться» с Россией и призвал не драматизировать разногласия между странами.

«У нас нет цели “развестись” с Российской Федерацией, мы не делим детей», — сказал Симонян журналистам.

Он также прокомментировал заявления российских представителей о роли Москвы для Армении.

«Если мы им не нужны, зачем тогда они так вмешиваются? Садятся и говорят, что в России живёт больше армян, чем в Армении, что Армения вообще не была бы страной, если бы не было России», — отметил спикер парламента.

По словам Симоняна, нынешние споры между Москвой и Ереваном являются частью политического процесса.

«Не нужно раздувать бурю в стакане воды. Это политика: они выскажут свою точку зрения, мы — свою, потом сядем, обсудим, они предложат одно, мы — другое», — заявил он.

«Это политика, а не брак и опека. У нас нет цели требовать алименты, у нас нет цели делить детей», — добавил Симонян.