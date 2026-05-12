Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани заявил, что Иран рассматривает свою ядерную программу как вопрос суверенитета и в конечном итоге всё равно добьётся обладания ядерным оружием.

По его словам, Тегеран привык использовать переговоры для затягивания времени и не намерен «бесплатно» отказываться от своей ядерной программы в пользу США.

«Один иранский чиновник однажды сказал мне: Украина отказалась от своего ядерного оружия — и посмотрите, что с ней произошло», — отметил Аль Тани.

Он также заявил, что Иран видит наличие ядерного оружия у Израиля и Пакистана и делает соответствующие выводы.

«Думаю, именно к этому Иран в итоге и придёт — через 20 лет или через несколько лет, но он этого добьётся», — подчеркнул бывший глава правительства Катара.

Кроме того, Аль Тани раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана, заявив, что она «не пошла на пользу региону», а также «послужила лично Нетаньяху и его повестке».

По его словам, многие недооценивают устойчивость иранской системы власти.

«Эта система строилась 47 лет — с того дня, как шах покинул страну. И она не рухнет так, как они думают», — заявил он.