На территории детского сада №57 города Сумгайыта во время осмотра подсобок обнаружены два предмета, похожие на снаряды. Администрация немедленно проинформировала о находке правоохранительные органы. В результате территория детского сада была оперативно взята под контроль, усилены меры безопасности, а дети эвакуированы из здания.

По предварительным данным, внешне найденные снаряды являются достаточно старыми. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы. По факту ведётся расследование. Правоохранительные органы выясняют происхождение обнаруженных предметов и обстоятельства их появления на территории детского сада. Дополнительная информация будет представлена общественности позднее.