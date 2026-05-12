Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в переговорах с Ираном и всерьез рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий, рассказали CNN осведомленные источники.

По их словам, глава Белого дома «теряет терпение» из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива и, как он считает, раскола в руководстве Ирана, который мешает Тегерану пойти на уступки в ядерных переговорах. Собеседники телеканала отметили, что последнее предложение Ирана, которое Трамп назвал «совершенно неприемлемым» и «глупым», заставило Белый дом усомниться в готовности иранцев занять серьезную переговорную позицию.

При этом, по словам источников CNN, внутри администрации президента есть разные точки зрения на продолжение конфликта. В частности, Пентагон выступает за более агрессивный подход к Ирану, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Военные предлагают еще больше ослабить позиции иранцев за счет новых ударов.

Другие представители администрации по-прежнему считают, что необходимо дать шанс дипломатии. Также многие из окружения Трампа хотят, чтобы посредники из Пакистана были более прямолинейными в своих контактах с иранцами. Некоторые американские чиновники сомневаются, действительно ли пакистанцы выражают недовольство президента состоянием переговоров в том же ключе, что и он сам. Кроме того, они считают, что Пакистан представляет США «более позитивную версию» иранской позиции, чем есть на самом деле.