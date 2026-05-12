Министерство иностранных дел Пакистана опровергло информацию CBS News о присутствии иранских военных самолётов на авиабазе Нур-Хан, назвав эти сообщения «вводящими в заблуждение».

В заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства утверждается, что подобные публикации могут нанести ущерб усилиям по поддержанию мира и стабильности в регионе.

В МИД пояснили, что иранские и американские воздушные суда действительно находились в Пакистане, однако прибыли после прекращения огня и в рамках первого раунда переговоров между Ираном и США в Исламабаде. Их задачей была транспортировка дипломатического персонала, сотрудников служб безопасности и административных работников.

Часть самолётов и обслуживающего персонала, по данным ведомства, временно остаётся в стране в ожидании дальнейшего развития переговорного процесса. При этом подчёркивается, что эти воздушные суда не имеют отношения к каким-либо военным операциям.

В Исламабаде также заявили, что, несмотря на отсутствие нового раунда официальных переговоров, дипломатические контакты продолжаются, включая визиты главы МИД Ирана.

Пакистан подтвердил готовность и далее поддерживать диалог, деэскалацию и укрепление региональной безопасности.