Россия атаковала Киев и Днепр после завершения трехдневного перемирия, действовавшего с 9 по 11 мая.

Как сообщили украинские власти, в Киеве обломки сбитого российского дрона упали на крышу 20-этажного жилого дома в Оболонском районе. По данным Национальной полиции, в результате падения обломков возник пожар, который местные жители потушили самостоятельно. Пострадавших нет.

В Днепре в результате атаки российских беспилотников пострадал один человек. В областной администрации сообщили о пожаре и повреждении транспортной инфраструктуры.