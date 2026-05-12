Завтра, 13 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки и грозы. Утром юго-восточный ветер сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем — 24-29° тепла. Атмосферное давление понизится с 755 до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в отдельных горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами интенсивные, грозы и град. Утром и вечером в горах прогнозируется туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем — 26-31° тепла. В горах ночью 8-13, днем — 17-22, местами до 26° тепла.