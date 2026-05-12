Сгоревший в Локбатане склад принадлежал сети магазинов электроники Kontakt Home.

Компания подтвердила, что пожар произошёл на одном из складов, где хранилась продукция. В заявлении отмечается, что никто не пострадал, все сотрудники и находившиеся на месте люди находятся в безопасности.

В Kontakt Home поблагодарили экстренные службы за оперативное вмешательство и предупредили, что из-за происшествия возможны кратковременные задержки в доставке некоторых заказов. Клиентов, чьи заказы затронула ситуация, пообещали уведомить отдельно.

Kontakt Home — одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники в Азербайджане.