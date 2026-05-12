Объединённые Арабские Эмираты тайно наносили удары по Ирану во время войны США и Израиля против Тегерана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, один из ударов был нанесён в начале апреля по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня, однако перемирие на тот момент ещё не вступило в силу.

Источники утверждают, что ОАЭ активно участвовали в военной кампании против Ирана, несмотря на официальные отрицания со стороны эмиратов.

Как отмечает WSJ, во время войны Иран сосредоточил значительную часть своих ударов именно на ОАЭ. По данным источников газеты, по территории эмиратов было выпущено более 2800 ракет и беспилотников — больше, чем по любой другой стране, включая Израиль.