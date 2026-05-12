В Азербайджане утвержден законопроект о переименовании ряда сел Губинского района. Документ был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и принят в одном чтении.

Согласно проекту, село Владимировка, входящее в состав одноимённого сельского административно-территориального округа, получит новое название — Элбир. Соответственно, сам сельский округ Владимировка также будет переименован в сельский административно-территориальный округ Элбир.

Кроме того, село Алексеевка будет переименовано в Чинарлы, а село Тимирязев — в Бахрали. В связи с этим сельский административно-территориальный округ Алексеевка также получит новое название — Чинарлы.