Просевшие в последнее время культурно-гуманитарные связи России и Азербайджана пора активизировать. Об этом в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

Дипломат подчеркнул, что полноценное двустороннее сотрудничество невозможно без тесных культурно-гуманитарных связей.

«В последнее время именно они у нас, к сожалению, «просели», и сейчас пора их активизировать», — отметил он.

По словам Калугина, стороны уже рассматривают ряд перспективных инициатив. Среди них — создание в Азербайджане совместного университета на базе Санкт-Петербургского государственнего университета, учреждение школ при посольствах двух стран в Москве и Баку, а также восстановление деятельности Российского информационно-культурного центра в Азербайджане.

«Есть идеи относительно перекрестной установки в России и Азербайджане памятников выдающимся деятелям наших государств», — рассказал дипломат.

Он также отметил, что в обществе существует запрос на возобновление гастролей творческих коллективов, а также регулярное проведение молодежного и межрегионального форумов.

«Словом, дел много. Важно, что с обеих сторон есть понимание необходимости наращивать работу в этом направлении и наверстывать упущенное», — подчеркнул Калугин.