Россия тесно связана с процессами в регионе, поэтому Южный Кавказ для нее жизненно важен, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«Наш интересы проистекают из того факта, что Россия — не просто сосед, а сама является «кавказской державой». Со всеми государствами региона нас связывают теснейшие исторические и культурные узы. С четырьмя из пяти республик установлены союзнические отношения. Для каждой из стран Южного Кавказа Россия является главным или одним из главных торговых партнеров. Через регион пролегают значимые для нас транспортные артерии. От того, как будут развиваться процессы по ту сторону хребта, во многом зависит и положение дел на Северном Кавказе. Словом, Южный Кавказ для нас жизненно важен», — сказал дипломат.

По его словам, коренной интерес России заключается в «развитии региона, раскрытии его экономического потенциала, создании там «пояса стабильности и мира». «То, что способствует процветанию региона, способствует и благополучию России. Вот простая логика наших действий, — подчеркнул Калугин. — Следуя ей, мы последовательно выступаем против вооруженных конфликтов в регионе, поддерживаем снятие блокад, энергично работаем над построением общей архитектуры региональной связанности, чтобы каждая страна могла воспользоваться преимуществами своего географического положения. Мы хотим, чтобы экономика Южного Кавказа задышала свободно. Нам это выгодно».

«Именно поэтому в 2020 году президент России Владимир Путин предпринимал личные усилия с целью прекращения боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Тогда же были заложены основы мирного процесса между Баку и Ереваном. Процесс пережил уже несколько фаз, но все равно идет в русле дорожной карты, выработанной на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов», — сказал директор департамента МИД.