Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не в Москве только для того, чтобы поставить точку в завершении конфликта в этой стране, а до этого нужно еще проделать большую домашнюю работу, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке, но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс», — сказал он.

Он добавил, что «для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу».