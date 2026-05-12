В Баку начинается масштабная программа по обновлению эскалаторов и лифтов в надземных и подземных пешеходных переходах.

Работы проводятся в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, модернизация осуществляется с учётом обращений и жалоб жителей.

В рамках проекта планируется обновление в общей сложности 177 эскалаторов и 2 траволаторов в переходах, расположенных по 46 адресам в различных районах столицы.

Кроме того, предусмотрена замена и капитальный ремонт части лифтов, установленных в надземных пешеходных переходах. Работы направлены на повышение безопасности и комфорта передвижения горожан.