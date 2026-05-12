Премьер-министр Армении Никол Пашинян разъяснил слова министра иностранных дел Арарата Мирзояна о том, что «турки сегодня открываются».

По его словам, до сих пор при экспорте товаров из Турции необходимо было указывать страну-поставщика, и согласно их правилам, Армения не входила в этот список. Она была указана как третья страна, откуда товары доставлялись в Армению.

«Вы знаете, в Армении есть турецкие товары. Их вывозили в другую страну, оформляли, а затем ввозили. Теперь они оформляют так, чтобы Армения была указана в этом списке как страна доставки», — отметил премьер-министр.

12:31 Приватный шёпот главы МИД Армении Арарата Мирзояна неожиданно попал в прямой эфир во время предвыборной кампании Никола Пашиняна в одном из районов Еревана.

«Турки сегодня открывают. Сделаем велком-текст, коммент от пресс-секретаря МИД», — сказал Мирзоян, наклонившись к премьеру. О каком именно «открытии» шла речь, из записи понять невозможно.

Пашинян сначала попытался прикрыть микрофон на груди рукой, а затем уже открыто указал министру на включённый звук. Однако разговор всё равно попал в эфир и быстро разошёлся по армянским СМИ и соцсетям.