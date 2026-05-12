Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия прекратила действовавшую в последние дни частичную «тишину» и за минувшую ночь нанесла массированный удар по территории Украины.

По словам украинского лидера, по стране было выпущено более 200 ударных беспилотников. Кроме того, российские силы вновь применили авиацию на линии фронта — зафиксировано свыше 30 авиаударов и более 80 авиабомб.

Зеленский сообщил, что украинские силы ПВО работали в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Киеве и Киевской области.

Как отметил президент Украины, в результате атак были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, многоквартирные дома и детский сад. Также, по его словам, удар был нанесен по гражданскому локомотиву на железной дороге. Сообщается о погибших и пострадавших.

«Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все шаги России», — подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что Москва должна сделать шаг к «реальному и длительному прекращению огня», а до этого момента, по его мнению, санкционное давление на Россию должно сохраняться и усиливаться.