Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону прокомментировала слухи о возможной наркотической зависимости Владимира Зеленского.

По словам Мендель, лично она никогда не видела, чтобы Зеленский употреблял наркотики. Однако люди, знакомые с ним много лет, утверждали, что он якобы употреблял кокаин. Также она заявила, что познакомилась с участником «95 квартала», которого ей называли человеком, снабжавшим Зеленского наркотиками.

Мендель также вспомнила, что президент иногда уходил на 15 минут в ванную или туалет, а затем возвращался «энергичным и заряженным».

Кроме того, она упомянула историю с анализами на наркотики во время президентской кампании 2019 года, когда результаты теста Зеленского вызвали вопросы из-за несоответствия даты.