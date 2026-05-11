Война, развязанная РФ против Украины, продолжает оставаться ключевым фактором глобальных изменений в сфере безопасности и технологий, а боевые действия на фронте свидетельствуют о том, что прекращения огня в ближайшее время ожидать не приходится.

Об этом говорится в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины отметил, что боевые действия продолжаются ежедневно, а признаков снижения интенсивности со стороны России нет.

По его оценке, Москва не демонстрирует готовности завершать войну, что требует подготовки к возможным новым атакам.

«Сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия. Мы все это зафиксировали, конечно. Видим то, что Россия не намерена эту войну завершать, мы готовимся к новым атакам, к сожалению. Но мир должен быть. Мы работаем именно на это – защита Украины, независимость Украины, безопасность для наших людей – это самое важное», — отметил Зеленский.

По словам главы украинского государства, США продолжают участвовать в дипломатических процессах, однако внимание Вашингтона сейчас во многом сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке, в частности на войне в Иране.

Зеленский подчеркнул, что «российская агрессия уже оказывает влияние на глобальные изменения в военной сфере, ускоряя развитие технологий ведения войны».