Французский президент Эммануэль Макрон вышел из себя во время саммита «Африка вперёд» в Найроби.

Он эмоционально отреагировал на шум в зале и прервал выступление, чтобы призвать участников к тишине. Инцидент произошёл, когда африканские спикеры обсуждали политические вопросы на сцене.

На кадрах с мероприятия видно, что в зале стоял постоянный гул: участники громко переговаривались и не слушали выступающих.

Макрон подошёл к микрофону и потребовал порядка. Он назвал происходящее неуважением к ораторам и предложил тем, кто хочет продолжить разговоры, выйти в отдельные комнаты или покинуть зал.

«Извините, все! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда здесь такие люди», — крикнул Макрон.