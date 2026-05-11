Администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией.

Об этом пишет газета New York Times (NYT).

«Администрация Трампа добилась расположения России, сократив помощь Украине на 99%. Соединенные Штаты по-прежнему предоставляют жизненно важную разведывательную информацию с поля боя. Вашингтон занимает уникальное положение для посредничества между Москвой и Киевом. И хотя американское правительство больше не поставляет оружие Киеву, оно позволяет Украине закупать его за счет средств других западных союзников», — пишет издание.

Также NYT отмечет, что до последнего времени представители Украины надеялись избежать полного разрыва отношения, боясь, что Трамп полностью откажется от помощи Украине.