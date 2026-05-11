Европейский союз готовится начать в июне переговоры, связанные с процессом вступления Украины в объединение.

Об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос.

По ее словам, техническая подготовка к открытию всех переговорных кластеров уже завершена, и теперь ожидается, что страны — члены Евросоюза в ближайшее время официально утвердят этот процесс.

Марта Кос отметила, что открытие первого кластера возможно в период председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.

«Что касается остальных пяти кластеров, мы надеемся реализовать это уже в июле. Мы проделали большую работу, и сейчас все готово к официальному запуску», — подчеркнула еврокомиссар.

Отвечая на вопрос о возможном изменении позиции Венгрии, Кос заявила, что получила «самые позитивные сигналы» от нового премьер-министра Петера Мадьяра.

«Он сказал, что ко всем странам-кандидатам будут относиться одинаково», — добавила Кос.