Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что власти Кубы не поддаются давлению со стороны Вашингтона. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, администрация США ввела жесткие санкции против Кубы, ограничила поставки критически важных ресурсов и продолжает дипломатические контакты с правительством президента Мигеля Диас-Канеля. При этом, как отмечает NBC News, кубинские власти «не демонстрируют признаков готовности отказаться от власти или пойти на серьезные уступки».

Источники телеканала утверждают, что представители администрации США считают возможным падение кубинского правительства к концу года даже без американского военного вмешательства. Однако, по данным NBC News, Трамп считает такие сроки недостаточными и в частном порядке выражал недовольство ключевым чиновникам, включая госсекретаря Марко Рубио, который курирует усилия по давлению на Гавану.