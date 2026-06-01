США намерены и дальше сотрудничать с Азербайджаном в сфере добычи и экспорта природных ресурсов.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр на открытии 31-й Бакинской энергетической недели.

По его словам, за три десятилетия США и Азербайджан выстроили долгосрочное партнёрство, а Азербайджан играет важную роль в обеспечении региональной энергетической безопасности и является колыбелью современной нефтяной промышленности.

Орр отметил, что подписанный 30 лет назад «Контракт века» оказал значительное влияние на мировой нефтегазовый рынок. Он также напомнил о подписании в Баку вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения о стратегическом партнёрстве.