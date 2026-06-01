Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с помощником госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калебом Орром.

Глава государства поблагодарил Калеба Орра за участие в официальной церемонии открытия выставок и форума Baku Energy Forum, проходящих в рамках Бакинской энергетической недели.

Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что президент США Дональд Трамп направил письмо участникам мероприятия. По его словам, такой подход и партнёрство высоко ценятся Азербайджаном. Глава государства выразил благодарность американскому лидеру.

Отметив успешное развитие двусторонних отношений в последнее время, Ильхам Алиев подчеркнул важность Хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и США, а также создания рабочих групп по различным направлениям сотрудничества на её основе. Президент также сообщил о предстоящем проведении первого заседания Азербайджано-американского экономического диалога.

Было отмечено, что визит делегации во главе с Калебом Орром создаёт хорошие возможности для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества.

Глава государства также подчеркнул значимость документов, подписанных в рамках Бакинской энергетической недели.

Калеб Орр передал президенту Азербайджана приветствия от Дональда Трампа и госсекретаря США Марко Рубио. Ильхам Алиев поблагодарил за внимание и попросил передать ответные приветствия.

Американский представитель отметил, что письмо Дональда Трампа участникам Бакинской энергетической недели свидетельствует о высокой значимости мероприятия для США. По его словам, форум также демонстрирует лидерскую роль президента Ильхама Алиева в обсуждении глобальных вопросов энергетических рынков.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Бакинская энергетическая неделя является успешной международной платформой для обсуждения глобальной энергетической повестки и перспектив сотрудничества между ведущими мировыми энергетическими компаниями, государственными структурами, инвесторами и отраслевыми экспертами.

Стороны отметили, что азербайджано-американские отношения вступают в новый этап развития благодаря усилиям лидеров двух стран.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.