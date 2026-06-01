В первом квартале 2026 года Азербайджан импортировал 6 559 тонн куриного мяса на сумму 10,64 млн долларов.

Как сообщает Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём импорта сократился на 15% в количественном выражении и на 12% — в стоимостном.

Крупнейшим поставщиком куриного мяса в Азербайджан за отчётный период стала Украина. Из этой страны было импортировано 5 227 тонн продукции на сумму 8,3 млн долларов. В годовом сравнении объём поставок вырос на 46%, а их стоимость — на 40%.

Из России в Азербайджан было ввезено 583 тонны куриного мяса на 970 тыс. долларов, из Беларуси — 363 тонны на 598 тыс. долларов, а из Узбекистана — 147 тонн на 391 тыс. долларов.

Кроме того, Азербайджан начал импортировать куриное мясо из Китая — за январь-март поставлено 219 тонн продукции на сумму 359 тыс. долларов. За аналогичный период прошлого года поставок из Китая не осуществлялось.

Согласно статистике, в 2025 году Украина обеспечила 45% всего объёма импортированного в Азербайджан куриного мяса, тогда как доля России составила 25%.