Россия является «единственным гарантом существования» постсоветских государств, заявил политолог Сергей Михеев в эфире у Владимира Соловьёва.

По его мнению, Москва должна предоставлять экономические преференции только в обмен на стратегическую политическую лояльность. Михеев также заявил, что в странах бывшего СССР Россию часто представляют как «оккупанта» и «колонизатора», несмотря на «многолетнюю поддержку» со стороны Москвы.

Кроме того, политолог раскритиковал подход России к отношениям с соседними государствами, отметив, что Москва слишком долго мирилась с подобной риторикой.