В российском кино не хватает контроля качества со стороны государства, заявил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский.

По его мнению, сегодня в киноотрасли слишком много государственных денег и мало рыночных инструментов, поэтому «индустрия зависла между социализмом и капитализмом».

«В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но — не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — заявил Мединский.

Он добавил, что советские органы цензуры следили не только за идеологическими отклонениями, но и за качеством продукта. По мнению Мединского, сейчас нужно поступать по такому же принципу — если продюсер с помощью государственных денег снял плохое кино, то принимать его нельзя.

«Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза — халтуру не пропускали в прокат. Снял барахло — переделывай», — сказал он.