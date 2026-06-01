В Польше потребовали от президента Украины Владимира Зеленского извинений за присвоение одному из подразделений ВСУ почётного наименования «Герои УПА».

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач назвал решение возмутительным и заявил, что Зеленский должен лично объясниться с польской стороной.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий поддержал идею лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. . Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет носить на груди флаг Украины. «[Зеленский], чествуя бандитов УПА, обидел меня и всех наших убитых соотечественников. <…> Я отказываюсь поддерживать Зеленского», — написал он в соцсетях.