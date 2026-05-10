В Норвегии шестилетний мальчик нашел меч викингов во время школьной экскурсии.

Об пишет издание Ancient Origins.

Хенрик Рефснес Мортведт поехал с классом на экскурсию в районе Брандбу. Там он заметил, что из земли торчит ржавый металлический предмет, вытащил его и рассказал взрослым.

Педагоги связались с местными археологами. Специалисты подтвердили, что это однолезвийный меч, который относится к началу эпохи викингов. Находке около 1300 лет.

По оценкам экспертов, оружие хорошо сохранилось. Его уже направили в Культурно‑исторический музей в Осло. Там находку изучат и затем выставят на обозрение общественности. Археологи похвалили мальчика и его учителей за то, что они сразу передали находку экспертам, сохранив ценный экспонат.