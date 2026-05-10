В северной части Лондона произошло нападение на представителей еврейской общины, в результате которого три человека получили незначительные травмы.

Как говорится в заявлении Скотленд-Ярда, инцидент произошел в районе Энфилд в 01:20 по местному времени (04:20 по бакинскому времени). Полиция получила сообщение о мужчине, который, предположительно, преследовал и нападал на членов общины.

Задержан 34-летний житель пригорода Лондона. Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, включая нападение, действия на почве расовой или религиозной ненависти, а также угрозы и оскорбительное поведение.

Пострадавшие — двое мужчин и женщина — получили травмы, не потребовавшие госпитализации. Судебное заседание назначено на 11 мая.

Полиция заявила, что расследует дело и продолжает взаимодействие с местной еврейской общиной для обеспечения безопасности.