При нынешних темпах продвижения России потребуется более 30 лет для полного установления контроля над Донбассом.

Такие оценки, анализируя ситуацию на фронте, приводит The New York Times.

По данным издания, замедление темпов наступления связано с изменением характера боевых действий, включая широкое применение беспилотников, которые существенно осложнили масштабные продвижения бронетехники и изменили тактику ведения войны.

Издание также указывает, что Россия рассматривает контроль над Донбассом не только как военную цель, но и как предмет возможного политико-дипломатического урегулирования, при котором территориальный вопрос может обсуждаться в рамках переговорного процесса.