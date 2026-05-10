Устойчивая региональная стабильность невозможна без окончательного решения вопроса прокси-группировок и вооруженных организаций, связанных с Ираном.

Об этом заявил председатель президентского руководящего совета враждебного хуситам «второго» правительства Йемена аль-Алими на встрече с послом Британии Абдой Шарифом.

«Миру необходим подход, основанный на достижении долгосрочной безопасности, а не просто на управлении временными кризисами», — отметил он. Аль-Алими подчеркнул необходимость «решительно закрыть досье» группировок, действующих в интересах Тегерана.

По его мнению, подобные формирования являются «самым опасным инструментом подрыва национальных государств» и представляют прямую угрозу для мировой экономики и международных транспортных коридоров.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию в сфере безопасности и экономические условия в Йемене.