В Германии почти половина граждан начала отказываться от использования личных автомобилей из-за роста цен на топливо, вызванного, как отмечается, последствиями конфликта между США и Израилем и Ираном.

Такие данные были получены в результате опроса, проведенного по заказу портала Verivox.

48% участников опроса заявили, что отказались от использования личного автомобиля.

29% немцев перешли на велосипеды, а 24% стали чаще пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, две трети респондентов (67%) сообщили, что начали более экономно использовать энергоресурсы. 56% опрошенных стали полностью выключать неиспользуемые электроприборы вместо режима ожидания.

Также 55% заявили о снижении мощности отопительных приборов в домах, 52% — об общем целенаправленном сокращении потребления электроэнергии, а 47% — об экономии горячей воды.