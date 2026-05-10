Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен руководить страной в течение десятилетия, несмотря на растущие призывы к его отставке и провал его Лейбористской партии на местных выборах.

В интервью The Observer британский премьер, пришедший к власти в 2024 году, охарактеризовал свое правительство как «10-летний проект обновления». На вопрос, возглавит ли он свою партию на следующих всеобщих выборах в 2029 году и готов ли отслужить полный второй срок, он ответил однозначно «да».

Как отмечает ряд западных СМИ, перспектива переизбрания Стармера на второй срок кажется всё более туманной. Журналисты подчеркивают, что в парламенте рассматривают возможность его смещения после поражений лейбористов на местных выборах.