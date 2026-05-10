Лев XIV появился в трейлере документального фильма «Leone a Roma» в папской мантии и белых кроссовках.

На это обратило внимание издание Das Bild.

В статье говорится, что после этого в соцсетях начались бурные обсуждения: многие удивились, увидев понтифика в такой повседневной обуви. Еще большее впечатление на людей произвел тот факт, что папа Римский выбрал винтажные кроссовки Nike Franchison Low: их создали в 1970-х, а в 2008 году перевыпустили.

Газета добавляет, что у предшественника Льва XIV Франциска тоже была пара спортивной обуви от этой фирмы. Ему подарили персонализированные бело-желтые кроссовки в цветах Ватикана с личным гербом и словами «Папа» и «Франциск» на задниках. Однако обычно понтифик из-за проблем с коленом предпочитал ортопедическую обувь.