Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает войну против Ирана завершенной, пишет ТАСС.

«Я думаю, что она позволила многого достичь, но пока не завершена, потому что еще остаются ядерные материалы, обогащенный уран, который нужно вывезти из Ирана. Еще остаются объекты по обогащению, которые должны быть выведены из строя. По-прежнему остаются прокси-силы, поддерживаемые Ираном. Еще остаются баллистические ракеты, которые они по-прежнему намерены произвести. Мы существенно снизили их возможности, но все это остается, и еще предстоит проделать работу», — заявил израильский премьер в интервью телеканалу CBS News.

На вопрос о том, каким образом, по его мнению, должен быть вывезен обогащенный уран из Ирана, Нетаньяху заявил, что нужно «зайти и забрать его». На вопрос о том, могут ли США и Израиль применить для этого вооруженные силы, Нетаньяху заявил, что не намерен обсуждать военные возможности.

По его словам, вывоз урана возможен при достижении договоренностей.