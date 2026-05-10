Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, страны, которые тогда ее возглавляли. Каждая из них хотела остановить нас по собственным причинам. В течение 44 дней на нас неоднократно оказывалось давление. Это не рядовые страны, а ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

«Мы изгнали врага с наших земель, восстановили нашу территориальную целостность. А до этого мы построили сильную экономику, сильную армию, укрепили патриотические тенденции в обществе и фактически смогли вывести Азербайджан из международной изоляции. Сколько бы давления на нас ни оказывалось во время Второй Карабахской войны, все было тщетно. Хотя тех, кто хотел нас остановить, было достаточно много. Во-первых – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, страны, которые тогда ее возглавляли. Каждая из них хотела остановить нас по собственным причинам. В течение 44 дней на нас неоднократно оказывалось давление. Это не рядовые страны, а ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Посмотрите, кому мы противостояли. Каждый из них из кожи вон лез, чтобы сделать эту оккупацию вечной, использовать ее как инструмент и, в конечном итоге, не дать азербайджанскому народу спокойно дышать. Не только они, но и другие страны не желали нашей победы.

Проявить перед ними сильную волю, заявить в им лицо, что мы умрем, но не свернем со своего пути, конечно же, требовало огромной воли. И вновь, как и в 1993 году, была необходима поддержка народа. Эта поддержка была, и весь наш народ сплотился в единый кулак. Именно это придавало мне силы. Мы не собирались останавливаться, пока не доведем дело до конца – до освобождения города Шуша», — сказал глава государства.