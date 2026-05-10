Самой большой мечтой великого лидера Гейдара Алиева было освобождение наших родных земель от оккупации.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

«Мы – его последователи – выполнили его завет. Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу. Изгнав оккупантов с наших земель, мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что роль великого лидера Гейдара Алиева в истории Азербайджана неоспорима, благодаря его деятельности Азербайджан смог сохранить свою независимость в трудные времена.

«Как вы знаете — старшее поколение хорошо помнит те годы, – в 1993 году под угрозой была не только наша территориальная целостность, но и наша независимость. Руководившие в то время нашей страной лица вели ее к катастрофе. Оккупация наших земель, оккупация армянами города Шуша, Лачына, Кяльбаджара, внутренние раздоры, произвол, анархия, а также начало гражданской войны в результате провокационных и предательских действий тогдашних властей – наше молодое независимое Азербайджанское государство фактически находилось на грани распада. Если бы в то время Гейдар Алиев не пришел к власти по требованию народа, судьба нашего народа, государства могла бы быть очень тяжелой. Именно благодаря его деятельности был положен конец всем негативным тенденциям, остановлена гражданская война, устранены такие явления, как безвластие, произвол, в нашей стране была установлена стабильность, началось развитие, и постепенно – строительство армии. До его прихода в Азербайджан у нас фактически не было регулярной армии, и именно поэтому мы потерпели поражение в Первой Карабахской войне. В то время лица, руководившие нашей армией, не только не знали, что такое военное дело, их предательские действия привели к оккупации наших земель. Трус и предатель, который говорил: «Если Шуша будет потеряна, я пущу пулю себе в лоб», до сих пор где-то слоняется. Но тогда наша беда заключалась в том, что такие люди занимали ключевые должности в Азербайджане. Люди без каких-либо знаний, способностей и опыта работы, приведенные буквально с улицы, назначались на первый, второй, третий и четвертый по значимости посты. Наша армия фактически находилась в руках бандитов», — заявил президент Ильхам Алиев.